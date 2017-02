Wer sind die „Sportler des Jahres 2016?“

(cc). Die Abstimmung zur Sportlerin, zum Sportler und zur Mannschaft des Jahres 2016 ist beendet. Die Beteiligung bei der 43. WOCHENBLATT-Sportlerwahl war wieder riesig. Die beliebte Leserumfrage hielt in den vergangenen Wochen viele Sportbegeisterte, und sogar ganze Familien im Landkreis Harburg auf Trab. Einige warteten mit ihrer Stimmabgabe bis zum Schluss, und trugen vor allem in der Kategorie „Mannschaft des Jahres 2016“ zu einer überraschenden Endspurt-Entscheidung bei. Das Geheimnis, wer bei den Fans erste Wahl ist, wird in der WOCHENBLATT-Samstagausgabe der kommenden Woche gelüftet.