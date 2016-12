Wer will mit zum Handballknüller?

Für die Sparkasse Harburg-Buxtehude hat dieses Derby auch deshalb einen besonderen Charakter, weil der Finanzdiensteister bei beiden Vereinen schon seit längerem einer der Hauptsponsoren ist. Zudem spielen bei den Buchholzer Luchsen zwei Sparkassen-Kolleginnen - Evelyn Schulz aus der Filiale in Elstorf und Mellissa Luschnat, die die Sparkassenkunden in der Buchholzer Filiale berät. Ebenso wie ihr Trainer Steffen Birkner sind die beiden Aktiven wild entschlossen, am 11. Januar in Buxtehude für eine Pokalüberraschung zu sorgen. Das wiederum wollen die Spielerinnen des gastgebenden Buxtehuder SV natürlich unter allen Umständen vermeiden.Mit einem 28:26 (16:14)-Auswärtssieg beim Drittligisten SC Markranstädt hatten die Zweitliga-Handballfrauen der SGH Rosengarten-Buchholz das Viertelfinale um den DHB-Pokal erreicht. Erst in der Schlussphase kam der Zweitligist trotz teilweise deutlicher Führung noch zum recht mühsamen 28:26-Erfolg. Nachbar Buxtehuder SV (1. Bundesliga) war mit einem deutlichen 29:21 (15:12)-Sieg bei Borussia Dortmund in das Pokal-Viertelfinale eingezogen.Die Sparkasse Harburg-Buxtehude und die Kreiszeitung Wochenblatt verlosen für den aller Voraussicht nach hochspannenden Handball-Pokalkrimi 5 x 2 Eintrittskarten.Auch Gerhard Oestreich, Vorstandsvertreter und Direktor für den Regionalbereich Süd, der Sparkasse freut sich ebenfalls auf die Pokal-Partie in der Stadt von Has und Swinegel: "Ich bin fest davon überzeugt, dass die Spielerinnen des Zweitligisten und Außenseiters Rosengarten-Buchholz alles daran setzen werden, es der Mannschaft des Erstligisten vom BSV so schwer wie möglich zu machen."