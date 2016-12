Wer wird Sportler des Jahres 2016?

(cc). Obwohl die Kandidaten-Auswahl aus den vielen beim WOCHENBLATT eingereichten Vorschlägen für die Wahl zum "Sportler des Jahres 2016" bereits in vollem Gange ist, wird der Einsendeschluss auf mehrfachen Wunsch aus den Landkreis-Vereinen verlängert. Bis zum Freitag, 30. Dezember, haben Sie noch Zeit, uns Ihren ganz persönlichen Favoriten mitzuteilen. Gesucht werden die beste Sportlerin, der beste Sportler und die Mannschaft des Jahres 2016. Schreiben Sie uns bitte eine Postkarte oder einen Brief mit Ihren Kandidatenvorschlägen an den WOCHENBLATT-Verlag, Bendestorfer Straße 3-5, 21244 Buchholz, oder eine E-Mail an die Adresse sport@kreiszeitung.net Stichwort ist jeweils: Sportlerwahl 2016.