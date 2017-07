Wild Farmers Cup beim SV Dohren

(cc). Am kommenden Wochenende (28.-30. Juli) findet in Dohren der traditionelle Wild Farmers Cup mit Baseballteams aus ganz Deutschland, Holland und Südamerika statt. Insgesamt haben zehn Teams ihre Teilnahme zugesagt. Gestartet wird am Freitag, 28. Juli, 18 Uhr, mit dem Spiel der Dohren Wild Farmers gegen die Rusty Bones. Das sind ehemalige Wild Farmers Spieler, die sich für dieses Turnier als Mannschaft gefunden haben. Danach wird die Players Night im kleinen Zelt am Sporthaus gefeiert. Am Samstag Abend findet die große Players Party unter dem Motto "from sunset to sunrise" im großen Zelt auf dem Parkplatz statt. Der Eintritt ist jeweils frei.