Wild Farmers mit zwei US-Spielern

(cc). In der neuen Baseballsaison werden die Wild Farmers Dohren mit zwei Amerikanern in der 1. Bundesliga starten. Nachdem Caleb Fenimore schon im Oktober seinen Vertrag bei den Farmers verlängert hatte, wird jetzt auch Jared Ney um ein weiteres Jahr verlängern. „Wir konnten uns mit dem Kalifornier darauf einigen, dass er ab März 2017 wieder in der Nordheide sein wird. Jared warf die meisten Innings von allen Pitchern in diesem Jahr“, berichtet Pressewartin Kirsten Dallmann: „Jared ist vielseitig im Feld einsetzbar und am Schlag immer gefährlich.“ Der Kalifornier freut sich schon auf die neue Spielzeit: „Da der Baseballverein vom ganzen Dorf unterstützt wird, ist es etwas Besonderes, in Dohren zu spielen“, erklärte Jared Ney.