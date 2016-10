Winsen hofft auf Goldenen Oktober

TSV-Elf von Trainer Sören Titze hat viel Luft nach oben - Sonntag ist der Aufsteiger Ciwan Walsrode zu Gast

Die Fans des Fußball-Bezirksligisten TSV Winsen können sich auf stürmische Zeiten auf dem Jahnplatz freuen: Denn nach dem Stotter-Start ihrer Mannschaft (13 Neuzugänge) in die neue Saison der Fußball-Bezirksliga II Lüneburg, erwartet Trainer Sören Titze einen Goldenen Oktober für sein Team – sprich die nächsten Siege!Am vergangenen Wochenende wurde mit dem 4:1-Auswärtssieg beim TuS Eschede der Anfang gemacht. Weiter stehen ein Heimspiel am Sonntag, 9. Oktober, 15 Uhr, gegen Ciwan Walsrode, ein Auswärtsspiel am 16. Oktober, beim SV Nienhagen, ein Freitagspiel (21. Oktober, 19.30 Uhr) auf heimischer Anlage gegen den MTV Soltau, und das Kreisderby am 29. Oktober, 16 Uhr, bei der SG Scharmbeck-Pattensen auf dem Programm. TSV-Coach Sören Titze, der mit seinen 31 Jahren der jüngste Trainer der Liga ist: „Ich bin sehr zuversichtlich für die nächsten Wochen im Oktober!“„Wir wissen auch um die Situation, dass wir am Sonntag gegen Walsrode mit Ersatz antreten müssen“, fügt Titze hinzu, der nicht nur auf seine Langzeit-Verletzten Freddy Pein (Kreuzbandriss) und Alexander Bowmann (Muskelfaserriss) verzichten muss, sondern auch für seinen verletzten Mittelfeldspieler Sascha Krause (Innenbandzerrung) Ersatz finden muss. Es wird ein besonders schweres Spiel“, stöhnt der Coach: Solch ein Spiel gegen den derzeit Tabellenletzten werde im Kopf entschieden. Darum müssen wir am Sonntag 100 Prozent geben.“„Vor allem brauchen wir noch mehr Power aus dem Mittelfeld“, sagt TSV-Coach. Beim TuS Eschede lief es am vergangenen Wochenende im Angriff schon wie am Schnürchen. Allerdings noch mit einigen Löchern im Mittelfeld. Auch in der Defensive müssen die Winsener noch eine Schippe drauflegen. Schließlich soll es am Sonntag wieder in der Punktekiste klingeln.