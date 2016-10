Winsener Höhenflug hält an

Der sportliche Höhenflug des Fußball-Bezirksligisten TSV Winsen hält unvermindert an: Am Sonntagnachmittag gewann das Team von Trainer Sören Titze mit 6:0 (3:0) zuhause gegen SV Ciwan Walsrode – und rückte mit insgesamt 19 Zählen auf dem Punktekonto auf den fünften Tabellenplatz vor. Zweifacher Torschütze für Winsen war Maxi Köster (19. und 25. Minute), der zum Saisonbeginn vom Oberligisten Buchholz 08 kam. Weiter trafen für die Elf aus der Kreisstadt: 3:0 Oliver Rupprecht (32.), 4:0 Ozan Özmen (49.), 5:0 Ali Moslehe (79.), und 6:0 Abdulgani Kanat (83.). Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.