Winsener holen Holstenpokal

Am langen Tanzsportwochenende in Lübeck waren drei Winsener Turnierpaare am Start. Alle Paare eroberten das Podest: Thomas und Katrin Bressau vom 1. TC Winsen sicherten sich mit ihrem Turniersieg in der Senioren-III-A-Klasse den Holstenpokal, ihre Vereinskameraden Dieter und Ellen Fuhrmann wurden in dieser Klasse Vierter. Bei den Senioren II C starteten Richard Utermöhlen und Uta Martens-Utermöhlen vom 1. TCW und belegten Rang zwei. „Nur ein Paar aus Norderstedt mussten sie knapp vorbeiziehen lassen“, berichtete Pressewartin Gisela Kühl.