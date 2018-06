Winsener Tanzpaar schafft Aufstieg

Nach einem Jahr Wettkampfpause startete das Turnierpaar Jean Frederic Westphal und Lena Keim vom 1. TC Winsen bei den Tanzsporttagen in Hannover, und holte auf Anhieb die noch fehlenden Punkte zum Aufstieg in eine höhere Klasse. "Die noch fehlenden sieben Punkte wollten sie zu Erinnerung an den verstorbenen Trainer Dieter Kühl in Hannover erreichen, denn an diesem Ort war er vor zwei Jahren mit dem Paar zum Turnier gefahren", berichtete TCW-Pressewartin Janet Enns. Das Winsener Tanzpaar (auf dem Foto mit der Witwe Gisela Kühl), das die ganze Familie zur Unterstützung mitgebracht hatte, erreichte über die Endrunde den dritten Platz, mit dem es in die Hauptgruppe B aufgestiegen ist. "Danach wurde natürlich mit den mitgereisten Fans gefeiert", so Janet Enns.