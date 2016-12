Winsener Tanzpaar triumphiert

TANZSPORT: Thomas und Katrin Bressau auf dem Silberrang

Die Erfolgsserie von Thomas und Katrin Bressau hält an. Das Turniertanzpaar des 1. TC Winsen im TSV Winsen belegte beim Turnier des Clubs Saltatio in Hamburg den zweiten Platz in der Seniorenklasse III A. Am Start waren Paare aus Hamburg, Niedersachsen und Berlin.Nachdem schon die Vorrunde auf hohem Niveau verlief, wurde das anschließende Finale zu einer spannenden Angelegenheit - vor allem für das Winsener Turnierpaar. Zwar konnten Thomas und Katrin Bressau den Langsamen Walzer und Tango für sich entscheiden, aber am Ende mussten sie die drei folgenden Tänze Wiener Walzer, Slowfox und Quickstep den härtesten Konkurrenten aus dem Tanzsportzentrum Berlin überlassen, die auch den Turniersieg holten. Mit Platz zwei in der zweithöchsten Seniorenklasse konnte das Winsener Paar allerdings ein überaus erfolgreiches Turnierjahr 2016 beenden.