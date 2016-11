Winsener Turnierpaare erfolgreich

TANZSPORT: Beim großen Turnier an der Oberalster das Podest erreicht

Tanzpaare des 1. TC Winsen im TSV Winsen sicherten beim großen Senioren-II-Turnier des Casino Oberalster einen Sieg sowie die Plätze zwei und vier.Das neue Paar des Tanzclubs, Richard Utermöhlen und Uta Martens-Utermöhlen startete in der Senioren II D Klasse, belegten im Langsamen Walzer den zweiten Platz, drehten dann auf, gewannen den Tango und anschließend den Quickstep und holten am Ende den Turniersieg. Damit durften sie anschließend in der nächsthöheren Klasse II C gemeinsam mit dem Winsener Paar Michael und Birte Panten starten. „Beide Winsener Paare tanzten eine souveräne Vorrunde und qualifizierten klar für das Finale“, berichtete Winsens Pressewartin Gisela Kühl. Das Resultat war: Das Paar Utermöhlen wurde Zweiter, und das Duo Panten belegte Platz vier. Tags darauf wurde das dritte Winsener Turnierpaar, Dieter und Ellen Fuhrmann, im Club Ceronne in Hamburg Zweiter in der Senioren III A Klasse.