WOHENBLATT-Sportlerin des Jahres beim "Fest des Sports" in Winsen geehrt

Sportler, Funktionäre und Ehreamtliche wurden am Freitagabend beim "Fest des Sports" vom Kreissportbund (KSB) und dem Landkreis Harburg in der Winsener Stadthalle ausgezeichnet. Höhepunkt des Abends war die Bekanntgabe der "Sportlerin des Jahres". Auf das Siegertreppchen kam die 15-jährige Mehrkämpferin (Turnen und Leichtathletik) Fabienne-Renée Liepelt vom TSV Buchholz 08, die bereits in dieser Woche als "WOCHENBLATT-Sportlerin des Jahres" gefeiert wurde (das WOCHENBLATT berichtete). Einen "Sportler des Jahres" hatte der KSB nicht parat. Als "Mannschaft des Jahres" wurden in Winsen die männliche Handball-C-Jugendmannschaft des TuS Jahn Hollenstedt, und die Masters-Schwimmerinnen der Startgemeinschaft Winsen-Stelle (SG Wiste) ausgezeichnet. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.