Wolter holt Landestitel

LEICHTATHLETIK: Schnelle Nordheide-Athleten

Bei den niedersäschsischen und Bremer Landesmeisterschaften im Bahnlaufen auf den Langstrecken (5000 m), die in verschiedenen Altersklassen (AK) der Senioren in Hildesheim ausgetragen wurden, sicherte sich Reinhold Wolter (VfL Jesteburg) den Landestitel in der AK80.Mit ihm waren Hans-Ulrich Maak und Walter Schmidt für die LG Nordheide am Start. Maak holte den Vizetitel in der AK60, und Schmidt wurde Vierter in der AK 75. Bei kaltem Wetter mit viel Regen und Wind war die Teilnehmerzahl mit mehr als 30 Läufern mehr als zufriedenstellend.