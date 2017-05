Zeiteinteilung vom 4. bis 7. Mai

Vier tolle Reitertage mit hochklassigen Prüfungen in Dressur und Springen beim Maimarkt-Turnier in Jesteburg

Donnerstag, 4. Mai

Springplatz

08:30 Springpferdeprüfung Kl. A*

10:30 Springpferdeprüfung Kl. A**

13:30 Springpferdeprüfung Kl. L

15:45 Springpferdeprüfung KL. M*

17:00 Springprüfung Kl.L

Freitag, 5. Mai

Springplatz

07:30 Springprüfung Kl. L

10:15 Springprüfung Kl. M*

13:00 Stilspringprüfung Kl. A*

16:15 Stilspringprüfung Kl. L

Samstag, 6. Mai

Springplatz

07:30 Youngsterspringprüfung Kl. M** m.St.

10:00 Springprüfung Kl. A**

11:30 Springprüfung Kl. M*

15:15 Springprüfung Kl. L

18.15 Springprüfung Kl. S*

Halle

09:00 Dressurreiterprüfung Kl. A

10:30 Dressurprüfung Kl. L* Trense

13:00 Reiter WB Schritt-Trab-Galopp

15:00 Reiter WB Schritt-Trab-Galopp

Sonntag, 7. Mai

Springplatz

08:00 Stilspring WB

09:15 Springprüfung Kl. M**

10:30 Youngsterspringprüfung Kl. S*

11:45 Springprüfung Kl. A**

14:14 Führzügelklassen-WB

14:45 Mannschaftsspringprüfung KL. A*

16:00 Springprüfung Kl. S* mit Stechen

Halle

09:30 Dressurreiter-WB, Hufschlagfiguren

11:30 Dressurprüfung Kl. L* Kandare

12:15 Dressurprüfung Kl. E

14:00 Springreiter-WB

14:00 Reiter-WB Schritt-Trab-Galopp, Finale „Preis der Besten“

Hunde sind während der gesamten Veranstaltung auf der Anlage an der Leine zu führen!