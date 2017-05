Zum 20. Mal Hittfelder Volkslauf

Zum 20. Hittfelder Volkslauf am Samstag, 13. Mai, erwartet Hauptorganisator Heiner Steeneck wieder rund 500 Sportlerinnen und Sportler, die an den verschiedenen Lauf- und Walking-Wettbewerben mit Start und Ziel auf dem Peperdieksberg teilnehmen. Erster Start ist um Punkt 14.30 Uhr.Angeboten werden Läufe über Strecken von 20,5, 10,6 und 4,5 Kilometer, sowie Kinder- und Schülerläufe über 600 und 1000 Meter. Walker und Nordic-Walker werden auf eine 8,1-Kilometer-Strecke geschickt. „Dank der Unterstützung durch die Sparkasse Harburg-Buxtehude und Firma Bellandris Matthies kommt wieder eine elektronische Zeitmessung zum Einsatz“, freut sich Steeneck: „Zudem wird der diesjährige Jubiläumslauf durch ein buntes Rahmenprogramm des TSV Eintracht Hittfeld ergänzt.“ Nachmeldungen können am Veranstaltungstag bis 30 Minuten vor dem jeweiligen Start vorgenommen werden. Weitere Informationen gibt es im Internet unter: www.volkslauf-hittfeld.de