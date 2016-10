Zwei Bezirkstitel für LG Nordheide

(cc). Von ihrer besten Seite präsentierten sich die Nordheideteams bei den Bezirksstaffelmeisterschaften in Lüneburg. Gleich zwei Bezirkstitel holten die Staffeln der LG Nordheide: Die 3x 800-Meter- Frauenstaffel gewann den Titel mit Carlotta Meyer-Ranke, Josefine Meyer-Ranke und Ann-Kathrin Balduhn in einer Zeit von 7:18,04 Minuten. Startläuferin in diesem Wettbewerb war Ann-Kathrin Balduhn.

Der zweite Bezirkstitel ging an die 3x800-Meter-Staffel der weiblichen Jugend U14 mit Nike Burger, Alina Bier und Jil Henze (alle LG Nordheide) in 8:25,99 Minuten. Das Trio belegte anschließend den dritten Platz mit Brianna Kruschke über 4x75 Meter (43,45 Sec.). In der männlichen Jugend U14 wurden Mika Wübbenhorst, Kilian Ostermann und Lasse Hyer über 3x800 Meter Vierter.