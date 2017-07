Zwei erfolgreiche Teams des TC Ramelsloh

(cc). Schon in der A-Jugend spielten das Team hochklassig in der Bezirksliga und wurde mit 8:0 Punkten Staffelsieger. Nur vier Spiele wurden in der gesamten Saison abgegeben. In der neuen Spielzeit, die im August beginnt, tritt das Team mit Julia Popp, Chantal Sprenger, Jil Knappstein, Cheyenne Geschonke und Laura Lohse als Damenmannschaft bereits hinter Ritterhude auf Rang zwei an. „Das Ding gewinnen sie auch noch,“ ist sich Jugendwartin Astrid Sprenger sicher. Die zweite Mannschaft um Mannschaftsführerin Felipa Schäfer holte den Staffelsieg mit 8:0 Punkten in der Regionsliga. „Die können teilweise auch in der ersten Mannschaft des Vereins mithalten,“ lobt Sportwartin Ann-Karin Mecklenburg.