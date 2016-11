Zwei Heimspiele in der Oberliga

HANDBALL: Top-Knüller in Hollenstedt und in Nenndorf

(cc). Für die Handballfrauen der SGH Rosengarten – BW Buchholz Zweite und TuS Jahn Hollenstedt stehen am Samstag, 5. November, Heimspiele in der Oberliga Niedersachsen auf dem Plan: Rosengarten-Buchholz II (9.) empfängt in Nenndorf um 16 Uhr TuS Bergen (5.), und beim TuS Jahn Hollenstedt (7. Platz) ist um 17 Uhr der Tabellendritte Eintracht Hildesheim zu Gast.

Hollenstedt gewann am vergangenen Wochenende auswärts mit 24:17 (13:9) beim bisherigen Tabellenersten Northeimer HC. Beste Werferin für TuS Jahn war Katharina Hering mit insgesamt acht Treffern.

Das zweite Landreisteam in der Oberliga, die SGH Rosengarten-Buchholz II siegte bei der SG Zweidorf-Bortfeld mit 26:22 (13:10)-Toren.Haupttorschützin bei der Zweitligareserve war die Brasilianerin Rafhaela Priolli mit sechs Toren