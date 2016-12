Zwei Pokalspiele am Sonntag

(cc). Am Sonntag, 4. Dezember, stehen im Viertelfinale um den Fußball-Kreispokal zwei Partien auf dem Programm: Der FC Rosengarten empfängt in Klecken den TVV Neu Wulmstorf, und beim TSV Holvede-Halvesbostel ist der TSV Over-Bullenhausen zu Gast. Beide Spiele beginnen zeitgleich um 14 Uhr. Der MTV Egestorf, der schon am vergangenen Wochenende sein Viertelfinalspiel vorgezogen hat, gewann mit 4:0 gegen den MTV Luhdorf-Roydorf. Jeweils zweimal trafen für den MTV: Lucas Meyer und Jan-Ole Sellhorn. Der Luhdorfer Mika Kraßmann scheiterte mit einem Elfmeter am MTV-Torhüter Jannis Beck (77. Minute).