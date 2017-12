Zwei Tage lang „Budenzauber“ beim TSV Auetal

(cc). Der Ball rollt wieder! Beim zweitägigen Fußball-Hallenturnier des TSV Auetal um den Sparkassen-Cup sind insgesamt 18 Mannschaften in Garstedt am Start. Das Turnier beginnt am Freitag, 29. Dezember, um 19 Uhr für 2. Herrenmannschaften, und am Samstag, 30. Dezember (1. Herren), bereits um 13 Uhr. Als Hauptsponsor unterstützt die Sparkasse Harburg-Buxtehude das Turnier. Die Siegerehrungen am Samstag werden voraussichtlich um 19 Uhr stattfinden.