1 Jahr Geschäftshaus in Heidenau: Fleischereifachgeschäft Moorweghof und Bäckerei Grimm feiern Jubiläum mit Aktionswochen

„Unser Geschäftshaus wird in Heidenau wirklich sehr gut angenommen“, freut sich Carsten Dreßler, Inhaber des Moorweghofs. Vor etwa einem Jahr ist die Fleischerei von der Avenser Straße in die Hauptstraße 25a in Heidenau umgezogen. Auch am neuen Standort erfreut sich das Fleischereifachgeschäft großer Beliebtheit. Der Neubau wurde mit moderner Kühl- und Beleuchtungstechnik ausgestattet. Die Fleischerei teilt sich das Gebäude mit einer Filiale der Bäckerei Grimm. In der familiengeführten Traditionsbäckerei werden die ofenfrischen Backwaren aus größtenteils regionalen Zutaten hergestellt. Egal ob Brötchen zum Frühstück, leckere Kuchen, nach Wunsch verzierte Torten oder die hausgemachte Suppe des Tages - im breit gefächerten Angebot der Bäckerei findet sich etwas für jeden Geschmack. Wer sich hier mit leckerem Brot und Brötchen eingedeckt hat, kann sich in der Fleischerei nebenan den Belag besorgen. Mehr als 72 Wurstsorten und hausgemachte Salate, Fleisch- und Grillspezialiäten sowie warme Gerichte bietet der Moorweghof in Heidenau an. Rund 30 Käsesorten vom Käsemarkt ergänzen das Angebot.Alle Produkte im Fleisch- und Wursttresen sind aus eigener Produktion und werden auf dem Moorweghof in Königsmoor hergestellt. Das verarbeitete Fleisch stammt vom eigenen Hof und wird im eigenen, EU-zertifizierten Schlachthaus verarbeitet. Das Besondere: „Wir legen einen großen Wert auf artgerechte Tierhaltung. Alle Tiere werden von uns auf dem Moorweghof gemästet, geschlachtet und verarbeitet“, sagt Carsten Dreßler.Das kommt gut an: „Unsere Kunden kommen teilweise aus Lüneburg oder Nenndorf, um bei uns Wurst- und Fleischwaren aus artgerechter Tierhaltung zu kaufen“, sagt Fleischereifachverkäuferin Maren Grund. Ein gemütlicher Bistrobereich lädt dazu ein, warme Gerichte wie den hauseigenen Fleischkäse gleich vor Ort zu genießen.„Wir möchten uns bei unseren Kunden bedanken“, sagt Carsten Dreßler. Anlässlich des einjährigen Bestehens des Geschäftshauses an der Hauptstraße in Heidenau haben der Moorweghof und die Bäckerei Grimm tolle Geburtstagsangebote im Programm: Von Montag, 14. November, bis Samstag, 19. November, findet in der Fleischerei die „Schweinefleisch-Woche“ mit täglich wechselndem Schweinefleisch-Angebot „von Kotelett bis Eisbein“ statt. Die Bäckerei Grimm bedankt sich mit günstigen Brot-, Brötchen- und Kuchenangeboten bei ihren Kunden für die Treue.