20 Jahre Liebe zu Blumen - Heike's "Blumen & Mehr"

ah. Holm-Seppensen. Lasst Blumen sprechen, denn sie sagen so vieles: „Ich liebe dich“ oder „Es tut mir leid“, drücken tiefe Verbundenheit aus und spenden Trost in schweren Stunden. Sie spiegeln durch ihre vielfältigen Formen und Farben individuelle Lebenssituationen wieder und sorgen jederzeit für eine positive Atmosphäre. Blumen passen zu jedem Anlass und bringen Farbe in unser Leben.

Besonders jetzt in der dunklen Jahreszeit ist es etwas Besonderes, sich mit diesen lebendigen, farbenprächtigen, duftenden Kleinoden zu umgeben und so mancher ist überwältigt von der frischen Blumenvielfalt, die ihn in Heike‘s „Blumen und Mehr“ (Niedersachsenweg 3) in Holm-Seppensen, erwartet.

20 Jahre ist es her, dass Heike v. Piechowski (damals noch Heike Behrens), den Sprung in die Selbstständigkeit wagte. Am 1. Januar 1997 übernahm sie von der Familie Franz das kleine Blumengeschäft im Herzen von Holm-Seppensen, in dem sie zuvor sechs Jahre lang als Floristin tätig war. In den folgenden rund zwölf Jahren entstanden dort die schönsten Blumengestecke, Brautsträuße und Pflanzungen, bevor sich für Heike v. Piechowkski die Gelegenheit bot, im „Penny“-Neubau direkt nebenan, neue Räume zu beziehen und sich mit ihrem Geschäft zu vergrößern.Im Jahr 2002 schloss sich Heike‘s „Blumen und Mehr“ der Fleurop AG, dem weltweit größten und ältesten Blumenversand an und liefert seither schöne Sträuße in die nähere Umgebung oder vermittelt Blumengrüße über den gesamten Globus.Ein Hermes Paketshop bereichert seit 2007 das Angebot von Heike‘s „Blumen und Mehr“ und ist ein Teil des „Mehr“. Nun können Kunden ihre Retoursendungen diverser Anbieter kostenlos im Shop abgeben oder Privatpakete versenden. Auch ist es möglich, sich die bestellte Ware direkt in den Paketshop liefern zu lassen.„Wir achten auf höchste Qualität und Frische bei der Auswahl unserer Blumen“,, sagt Heike v. Piechowski. Die Treue und Zufriedenheit ihrer Kunden bestätigt diese Firmenphilosophie. „Kurze Transportwege und transparente, umweltbewusste Produktion zeichnen unsere Blumen aus. Sie stammen vorwiegend aus den Vier-und Marschlanden, der größten Blumenanbauregion Deutschlands und direkt vor den Toren Hamburgs gelegen. Die Gärtnereien, in deren Gewächshäusern unsere Blumen heranwachsen, sind qualitätsbewusste Familienbetriebe, mit denen wir schon seit Jahrzehnten zusammenarbeiten“, so Heike v. Piechowski.Auch einige Mitarbeiter können bereits auf jahrzehntelange Mitarbeit im Team von Heike‘s „Blumen und Mehr“ zurückblicken und sind den Kunden gut bekannt. Sandra Otto, von Heike v. Piechowski scherzhaft die „rechte Hand der Chefin“ genannt, feiert in diesem Monat ihr 20-jähriges Mitarbeiterjubiläum und auch Anne Walter ist schon über zehn Jahre im Team.