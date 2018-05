"Danke für die Treue": Jubiläumswoche in der Mühlen-Apotheke in Holm-Seppensen

Der Kunde steht im Mittelpunkt

Eine freundliche und kompetente Beratung und immer ein offenes Ohr für die Anliegen ihrer Kunden - dafür steht die Mühlen-Apotheke in Holm-Seppensen, und das seit 40 Jahren. Anlässlich des Jubiläums möchte sich das Team um Inhaber Björn Deisting bei seinen Kunden für ihre Treue bedanken: mit einer Aktions-Jubiläumswoche von Montag, 4. Juni, bis Samstag, 9. Juni.Während der Jubiläumswoche veranstaltet die Mühlen-Apotheke eine Tombola, bei der es u.a. Teddys, Kaffeemaschinen oder Blutdruckmessgeräte zu gewinnen gibt. Die Erlöse fließen an die Kinder-Krebs-Initiative (KKI) und in den neuen Sportplatz. Weiterhin gibt es verschiedene Aktionstage: Am Montag, 4. Juni, können die Kunden ihren Blutdruck überprüfen lassen. Ein Glücksrad mit tollen Gewinnen ist am Dienstag und Mittwoch, 5. und 6. Juni, in der Apotheke aufgebaut. Wer schon immer einmal wissen wollte, welche Pflege für die eigene Haut die richtige ist, sollte sich Donnerstag, 7. Juni, vormerken. Dann werden die Kunden individuell zur Eigenkosmetik beraten. Alle Aktionstage sind kostenlos.1978 hat Heide Deisting die Mühlen-Apotheke in Holm-Seppensen eröffnet. Von Anfang an wurde sie von Mitarbeiterin Marlies Marofke unterstützt, mittlerweile ist das Team auf zwölf Mitarbeiter angewachsen. Vor fünf Jahren hat Pharmazeut Björn Deisting die Leitung der Apotheke von seiner Mutter Heide übernommen. "Wir sind dankbar, dass uns die Kunden seit so langer Zeit die Treue halten", sagt Björn Deisting, "das wollen wir jetzt gemeinsam feiern!"Nach Feierabend noch schnell ein Medikament abholen? Das ist kein Problem in der Mühlen-Apotheke in Holm-Seppensen. Mit den neuen Abholfächern neben dem Eingang erhalten Kunden jetzt auch außerhalb der Öffnungszeiten ihre Arzneien. "Bei der Bestellung erhalten die Kunden von uns einen Code. Geben sie diesen ein, öffnet sich ein Fach und sie können ihre Medikamente entgegennehmen", erklärt Inhaber Björn Deisting.Diese Kundenfreundlichkeit zeichnet die Mühlen-Apotheke aus. Neu ist auch der Online-Shop der Apotheke: Unter store.muehlen-apotheke-deisting.de können die Kunden ihre Bestellung, auch rezeptpflichtige Medikamente, rund um die Uhr bequem von Zuhause aus erledigen. Die Medikamente können entweder in der Apotheke abgeholt oder per Bote geliefert werden. Den Shop gibt es unter "Mühlen-Apotheke Buchholz" auch als App für Apple oder Android.Niedersachsenweg 2Holm-SeppensenTel. 04187-31470www.muehlen-apotheke-deisting.deÖffnungszeiten: Mo. - Fr. 8.30 bis 18.30 Uhr, Sa. 8.30 bis 13 Uhr.