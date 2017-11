Der größte Anbieter im Norden: Kunst für alle bei Glas Peter

Wer noch ein Weihnachtsgeschenk sucht: Legen Sie doch dieses Jahr ein schönes Bild unter den Tannenbaum. Die Galerie "Glas Peter" in Buchholz (Bremer Straße 44a) holt für seine Kunden noch wahre Kunstschätze aus seinem Bestand. Es handelt sich um Originalbilder in Öl und Acryl, limitierte Grafiken, Kunstdrucke und Skulpturen. Die Interessierten können in Werken namhafter Künstler wie Paul Wunderlich, Bernd Lehmann, Dieter Lukas-Larsen und vielen anderen stöbern. Wer möchte, kann sein Gemälde auch gleich rahmen lassen. Die Firma "Glas Peter" verfügt über eine Auswahl von rund 3.000 Bilderahmen und ist damit der größte Anbieter im Norden. Für jedes Wohnambiente gibt es den passenden Bilderrahmen. Zum Portfolio gehören Leisten-, Stil-, Collage-, Schattenfugen- und Wechselrahmen aus Naturholz oder Aluminium bis hinzu Übereck vergoldeten Modellrahmen. Lieferanten wie Mittermaier, Spagl, Nordrahmen, Nielsen, "Aicham&Larson&Juhl" und Conzen liefern täglich die individuell angefertigten Rahmen. Auf alle Einrahmungsaufträge gibt es sogar zehn Prozent Weihnachtsrabatt.