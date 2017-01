Eine moderne Tankstelle mit Top-Service: Die FM-Tankstelle in Nenndorf

Aus „Lühmann“ wird „FM“: Die Frommann Mineralölhandel GmbH übernimmt das Tankhaus Frank Lühmann in Nenndorf.An der Bremer Straße 65 erwartet die Kunden ab sofort eine moderne Tankstelle mit großem Shop und hochmoderner Waschanlage.An den Zapfsäulen werden die Kraftstoffe Super E10, Super E5 und Super Plus, Flüssiggas (LPG) und Diesel angeboten. Gute Nachrichten für Dieseltanker: Die neue FM-Tankstelle verfügt über eine Tankanlage für Lkw und Pkw sowie auch den Betriebsstoff AdBlue. AdBlue wird von dieselbetriebenen Fahrzeugen mit SCR-Technologie benötigt.Der Tankstellen-Shop wurde vergrößert: Auf rund 60 Quadratmetern bietet der in hochwertiger Holz-Optik gestaltete Shop ein umfangreiches Sortiment an Presseerzeugnissen, Snacks und Süßigkeiten, gekühlten Getränken, Wein und Sekt sowie Zigaretten an.Das neue Serviceteam unter der Leitung von Susann Claassen ist ab sofort täglich bis 21 Uhr für seine Kunden da, auch am Sonntag.Täglich frisch: die süßen und herzhaften Backwaren im neuen Backshop. Cappuccino, Latte Macchiato & Co. können in der gemütlich gestalteten Sitzecke genossen werden. Wer es eilig hat, erhält die leckeren Kaffeespezialitäten selbstverständlich auch zum Mitnehmen.In der neuen Waschstraße mit Wash Tec-Autowaschanlage werden Fahrzeuge nach den neuesten Standards auf Hochglanz gebracht. Für die Innenraumreinigung stehen ab sofort überdachte Staubsaugerplätze zur Verfügung.In der Autowerkstatt kann man sich weiterhin auf den bewährten Service von Nicole Lühmann und ihrem Team verlassen. Wer außerhalb der Öffnungszeiten tanken möchte, kann dies bequem mit den Tankkarten TND, UTA oder über das FM-Kartensystem tun. Die FM-Tankstelle ist Mitglied im Tankstellenverbund „Tanknetz Deutschland“. Zahlungen sind auch per EC- oder Kreditkarte möglich.Frommann Mineralölhandel GmbH ist ein Familienbetrieb aus Klecken, der sich auf den Vertrieb von Kraftstoffen, Schmierstoffen und Heizöl spezialisiert hat. Jan-Carsten Frommann führt das Unternehmen in dritter Generation, unterstützt wird er dabei seit 2016 von Joachim Timpner.„Wir wollen uns als Energiedienstleister breiter aufstellen, dazu gehören auch Tankstellen. Deshalb sind wir im Kraftstoffgeschäft aktiv“, sagt Jan-Carsten Frommann. Die Frommann Mineralölhandel GmbH betreibt bereits eine Tankstelle für Gewerbe-Kunden in Hamburg-Stellingen.Die FM-Tankstelle ist täglich zu folgenden Öffnungszeiten für ihre Kunden da:Mo. bis Fr. von 6 bis 21 Uhr,Sa. von 8 bis 21 Uhr,So. von 10 bis 21 Uhr.Auch außerhalb der Öffnungszeiten kann jederzeit über das FM-Kartensystem getankt werden.Mehr Informationen unter www.tank-netz.de

FM TankstelleBremer Straße 65Rosengarten-Nenndorf