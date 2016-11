Florent Raimond stellte Naturkosmetik vor

Florent Raimond machte sein Hobby, die Naturheilkunde, zum Beruf. Er entwickelte die Kosmetikserie "Aroma Garden". Die Produkte setzen auf die Kraft der ätherischen Ölen in hoher Konzentration. Diese sind zu hundert Prozent vegan und natürlich.Wie kam er dazu, sich mit der Kosmetikentwicklung zu befassen? "Meine Frau Maite Kelly litt viele Jahre lang an Hautproblemen wie Rötungen und Entzündungen. Nichts half und ich wollte ihr helfen", so Florent Raimond. Da er sich bereits seit längerer Zeit für Naturheilkunde interessiert, diverse natürliche Essenzen bei Krankheiten seiner Kinder nutzte, versuchte er ein Mittel gegen die Hautprobleme zu finden.Florent Raimond recherchierte, mixte und testete natürliche Inhaltsstoffe aus, bis er die optimale Rezeptur fand - die Hautprobleme bei seiner Frau verschwanden.Dr. Alexander Schmitz: "Die Löns-Apotheke offeriert seit längerer Zeit hochwertige pflanzliche Arzneimittel und Präparate wie beispielsweise homöopathische Arzneimittel und Schüßler-Salze. Meine Frau und ich finden das Engagement von Florent Raimond sehr bemerkenswert. Wir danken ihm auch, dass er sich die Zeit nahm, hier nach Buchholz zu kommen und seine Kosmetik-Pflegeserien vorzustellen".