Frühlingsfest im Buchholzer "Futterhaus": Ballwurf und "Beuteküche"

Buchholz : Das Futterhaus |

bim. Buchholz. Zum Frühlingsfest lädt der Heimtierfachhandel "Das Futterhaus" in Buchholz, Maurerstraße 42, für kommenden Samstag, 3. Juni, von 9 bis 18 Uhr ein. Den Tierfreunden und ihren Vierbeinern wird wieder ein abwechslungsreiches wie lehrreiches Programm geboten.

So kommt Sabine Thöne-Groß mit ihrer "Beuteküche". Von 10 bis 17 Uhr steht sie für Fragen rund um das Thema "BARF" bei Hund und Katze zur Verfügung. Um 11 und um 14 Uhr bietet sie eine Kochvorführung zum BARFen, der Rohfütterung von frischem oder tiefgekühltem Fleisch, Innereien, Knochen und Fisch, ergänzt mit Obst und Gemüse.

Die Hundespielzeug-Firma NERF Dog bietet eine Ballwurfwand zum Mitmachen und Gewinnen.

Der Hegering Buchholz ist ebenfalls zu Gast und informiert über aktuelle Themen aus Wald und Flur, natürlich auch über den Wolf.

• Bereits begonnen hat der Losverkauf für die Tombola zugunsten des Buchholzer Tierheims. Wer Lose kauft, unterstützt nicht nur die dortigen Bewohner, sondern darf sich auch selbst über kleine und größere Preise freuen, denn kein Loskäufer geht leer aus. Hauptgewinn ist ein Beetle-Cabrio fürs Wochenende, zur Verfügung gestellt vom Autohaus Meyer in Tostedt.