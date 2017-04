Gartenplanung leicht gemacht

wie sie den Garten neu anlegen, verschönern oder ergänzen möchten.Eine super Planungshilfe, bietet hierbei der neue Gartenplaner von OBI,denn hiermit ist jedes Gartenprojekt machbar. Egal ob Terrassen- oder Balkonbau, ein neues Carport oder Gartenhaus, einen Teich oder die Gartenbewässerung, eine schöne Außenbeleuchtung, Beete, Wege, Überdachungen, Sonnenschutz, Sitzplätze, Hecken, Einfassungen, Hochbeete oder Mauern, alles lässt sich realisieren. OBI ist Ihr Partner, von der Ideenfindung bis zur konkreten Umsetzung. Die OBI Fachberater bieten dabei auch gerne eine umfassende, persönliche und auch computergestütze Beratung. In der Musterausstellung im Markt sind unzählige Materialmuster zum Anfassen, kombinieren und vergleichen. Ist die Planung perfekt gibt es eine individuelle Materialliste mit allen Preisangaben und noch eine detaillierte Selbstbauanleitung. So gerüstet, kann nichts mehr schiefgehen und der Sommer kann kommen.Einen Termin sollten Sie sich schon jetzt vormerken, denn der OBI Markt in Winsen (Max-Planck-Str. 20) bereitet sich auf das große 20jährige Jubiläum am ersten Maiwochenende vor. Am Samstag, 6. Mai in der Zeit von 8 bis 20 Uhr und am verkaufsoffenen Sonntag, 7. Mai von 13 bis 18 Uhr wird mit vielen Lieferantenvorführungen und Schnäppchenangeboten gefeiert.