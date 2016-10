Gemütliches Shoppen am Sonntag im Buchholzer Gewerbegebiet II

ah./bim. Buchholz. Am verkaufsoffenen Sonntag im Buchholzer Fachmarktzentrum, 9. Oktober von 12 bis 17 Uhr, beteiligt sich auch „Das Futterhaus“ mit einer tollen 25/5-Aktion: Wer für 25 Euro einkauft, erhält 5 Euro Preisnachlass.

Den Heimtierfreunden steht in dem Fachhandel an der Maurerstraße 42 das bewährte Angebot zur Verfügung, u.a. mit einer großen Auswahl an Barf-Produkten für die individuelle Roh-Fütterung des eigenen Vierbeiners, Zubehör für alle Heimtiere von Hund bis Reptil und die umfassende Aquaristik-Abteilung. Selbstverständlich steht „Das Futterhaus“-Team gerne für Fragen rund um Pflege, Ernährung oder Anschaffung von Haustieren bereit. „Wir freuen uns riesig auf den verkaufsoffenen Sonntag und auf viele Kunden“, so Filialleiter Ron Künitz.



Auch „Möbel Kraft“ (Tischlerstraße 5) öffnet am verkaufsoffenen Sonntag. Wer beabsichtigt eine Küche zu kaufen, sollte die „Null-Prozent“-Finanzierung nutzen. Dieses gilt für Küchen ab 600 Euro, bei Laufzeiten bis zu 60 Monaten. Es muss keine Anzahlung geleistet werden und es fallen keine Gebühren an. Die

Küchenberater informieren gerne ausführlich über die individuell geplante Küche. Wie gewohnt, hält das Team von „Möbel Kraft“ wieder zahlreiche Artikel zum hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis an. Es lohnt sich, am verkaufsoffenen Sonntag zu Möbel Kraft hineinzuschauen.

Der Umbau bei „Media Markt“ (Nordring 2) geht weiter. Für die Kunden heißt das: Tolle Angebote in allen Bereichen nutzen. Ob TV-Gerät, HiFi-Komponenten, Haushaltsartikel, Computer & Co. und Telekommunikationgeräte: Baustellenrabatte sichern! Geschäftsführer Jürgen Müller Emden: „Wir halten für unsere Kunden attraktive Einzelstücke aus unserer Ausstellungsfläche bereit. Am besten ist es, sich in aller Ruhe umzuschauen. Die Mitarbeiter stehen natürlich wie gewohnt für die kompetente Beratung gern zur Verfügung“.



Mit zahlreichen Aktionen und attraktiven Angeboten feiert der Kiebitzmarkt Buchholz (Maurerstraße 1) seinen „Herbsttag“ am Samstag, 8. Oktober, von 9 bis 15 Uhr. „In Zusammenarbeit mit der Firma Cuxin bieten wir eine Garten- und Rasendüngerberatung an. Bringen Sie gern eine Bodenprobe aus fünf bis 20 Zentimeter Tiefe mit. Ein Einmachglas reicht“, sagt Marktleiter Michael Schubert.

Tierheilpraktikerin Sandra Haas bietet eine kostenlose Sprechstunde für Haustierbesitzer an. Eine Anmeldung (Tel. 04181-7041) wird erbeten, ansonsten sollte etwas Wartezeit mitgebracht werden.

Wieder dabei ist der Hegering Buchholz mit seinem Infomobil. Hier können heimische Wildtiere bestaunt werden und es gibt viel Wissenswertes zu erfahren.

Wer seinen Garten mit Lampen verschönern möchte, der bekommt an diesem Tag auf die Außenbeleuchtung 15 Prozent Rabatt. Außerdem gibt es auch auf hochwertige Reetdach-Vogelhäuser 15 Prozent Rabatt. Der Fachmarkt für Haus, Tier und Garten hat ebenfalls am 9. Oktober dem verkaufsoffenen Sonntag geöffnet.

„Denken Sie jetzt schon an Kälteschutz und schauen im Kiebitzmarkt vorbei!“, rät Michael Schubert.

Parkplätze gibt es bei allen Geschäften im Gewerbegebiet und in Dibbersen in aus-

reichender Anzahl.