Generationswechsel bei der E. Kahlert GmbH - Jutta Geiß sagt "Tschüss!"

ah. Buchholz. Nach 50 Jahren sagt Jutta Geiß ihren Stammkunden: „Vielen Dank und Tschüss!“. Die Eigentümerin des Buchholzer Geschäfts „E. Kahlert - Tabak - Presse - Lotto“ in der Poststraße 3 übergibt die Geschäftsführung an ihre Tochter Claudia Steps. „Ich möchte mich bei allen Kunden und Lieferanten für ihre Treue bedanken. Daher laden wir, denn auch mein Mann Hartmut geht in den Ruhestand, alle, die sich persönlich bei uns verabschieden möchten, am Freitag, 29. Dezember, ab 14 Uhr, zu einem Glas Sekt ein“, sagt Jutta Geiß, die das Geschäft 35 Jahre selbstständig führte.

Ihre Mutter Edit Kahlert war zunächst als Angestellte in dem Geschäft tätig. Am 1. April 1967 kaufte sie das Geschäft, ihre Tochter Jutta begann als Angestellte am 10. Oktober des gleichen Jahres. 1982 zog sich ihre Mutter aus dem Geschäftsleben zurück und Jutta Geiß übernahm das Fachgeschäft im Zentrum von Buchholz. Zwei Jahre später stieg ihre Tochter Claudia Steps in das elterliche Geschäft als Angestellte ein.„Eigentlich haben wir noch ein weiteres Jubiläum zu feiern. Unser Shop im City Center besteht in diesem Jahr seit 30 Jahren. Er wurde am 1. April 1987 eröffnet“, so Jutta Geiß.Einen Dank spricht sie allen Mitarbeiterinnen aus, die sie lange Zeit im Geschäft unterstützt hätten und nun für ihre Tochter tätig sein werden.Wert wurde und wird bei „E. Kahlert - Tabak - Presse - Lotto“ auf den persönlichen Service gelegt. „Wir bestellen zum Beispiel Presseerzeugnisse und legen diese für unsere Kunden zurück. Wer keine Zeitung abonniert, für denjenigen heben wir diese zum Beispiel während seines Urlaub gerne auf“, so Claudia Steps. Insgesamt befinden sich über 1.700 Presseerzeugnisse bei „E. Kahlert - Tabak - Presse - Lotto“ in den Regalen, die jedes Lesevergnügen garantieren.Ferner offeriert das Geschäft das Glückspielangebot wie Lotto, Toto oder Rubbellose.Die Tabakfans genießen einen einzigartigen Service. Neben dem vielfältigen Angebot an Zigaretten, Zigarillos und Pfeifentabak verfügt „Tabak Kahlert“ über eine wohlsortierte Auswahl an Premium-Zigarren, die in der Region einzigartig ist. Die hochwertigen Zigarren werden in einem besonderen Klimaschrank gelagert. „Gerne legen wir für Kunden auf Wunsch einen Vorrat seiner Lieblingszigarren an“, so Claudia Steps. Exklusiv führt „E. Kahlert - Tabak - Presse - Lotto“ die Premium-Zigarren von „Davidoff“.Auch an die „E-Zigarettennutzer“ wird gedacht: Der Kunde kann aus einer vielfältigen Auswahl an E-Liquids sein Lieblingsaroma wählen. „In unserem Geschäft im City Center offerieren wir zudem für unsere Kunden eine Auswahl an über 90 Feuerzeuge der Kultmarke Zippo“, so Claudia Steps. Bestimmte