Globetrotter Reisen bittet zur Hausmesse

Zur ersten Hausmesse lädt Globetrotter Reisen aus Rosengarten am Samstag und Sonntag, 14. und 15. Januar, in das Atrium der HanseMerkur (Siegfried-Wedells-Platz 1) in Hamburg ein. Jeweils von 10 bis 17 Uhr möchte das Reiseteam die Besucher mit Informationen über aktuelle Angebote und neue Reiseziele für 2017 in Urlaubsstimmung versetzen. Kooperations- und Vertragspartner werden ebenfalls vor Ort sein.An "Länderständen" wird das aktuelle Programm von Globetrotter Reisen vorgestellt. Außerdem halten einige Reiseleiter sowie auch Vertragspartner Vorträge über Reisen und Reiseziele. Die Hausmesse wird abgerundet durch Informationen über Musik- und Kulturreisen, Reisen in Skandinavien, Flusskreuzfahrten, die Dresdner Musikfestspiele, die Wexford Festival Opera und vieles mehr. Das Weiteren gibt es eine Tombola für den guten Zweck und Stadtrundfahrten. Für das leibliche Wohl wird mit Suppe, Snacks und Kuchen sowie Getränken gesorgt.• Der Eintritt ist frei. Es wird ein Bus-Service ab Buchholz, Vahrendorf und Harburg zur Messe angeboten. Ein Ticket kostet 3 Euro und beinhaltet ein Tombola-Los. Eine Anmeldung ist unter Tel. 04108 - 43030 erforderlich. Info: www.globetrotter-reisen.de