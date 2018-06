Gute Noten werden belohnt

Den Bonus erhalten Schüler aller Jahrgangsstufen und Schularten. Die Aktion ist allerdings befristet: Man muss unbedingt am Mittwoch und Donnerstag, 26. und 27. Juni, vorbeikommen, um den Zeugnisgeld-Gutschein abzuholen und einzulösen. Dann stehen die Mitarbeiter am Info-Schalter bereit, um die Noten in Euros umzurechnen und den Gutschein auszustellen. Nach dem Einkauf muss der Gutschein nur noch an der Kasse vorgelegt werden und der Betrag wird von der Kaufsumme abgezogen.„Viele Schüler, die teilweise von ihren Eltern oder Großeltern eine finanzielle Belohnung erhalten, kommen zu uns, um sich für ihr Zeugnisgeld neue CDs, Filme oder Games zu kaufen. Dass wir da noch eins drauflegen, ist für uns Ehrensache“, so Jürgen Müller Emden. Anlässlich der Zeugnisgeld-Aktion hat der Elektronikmarkt viele Sonderangebote vorbereitet, so dass es sich lohnt, Ausschau nach Wünschen zu halten, die man sich schon lange erfüllen wollte.Der Elektronikmarkt nutzt die Aktion auch dazu, um bei jungen Menschen Interesse für eine Ausbildung bei Media Markt zu wecken. „Wer gute Noten hat und Karriere im Einzelhandel machen möchte, sollte sich so früh wie möglich bei uns bewerben, denn die Ausbildungsplätze sind begehrt”, betont Müller Emden. Das Unternehmen bildet ständig eigenen Nachwuchs aus und bietet interessante Arbeitsplätze. „Für eine kaufmännische Lehre ist Media Markt die erste Adresse unter den Ausbildungsbetrieben. Bei uns gibt es eine erstklassige Ausbildung mit tollen Perspektiven“, erklärt der Geschäftsführer.