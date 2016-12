Langer Einkaufsabend am Freitag in Buchholz

(ah). Die Adventszeit hat begonnen. Der stimmungsvolle Buchholzer Weihnachtsmarkt auf dem Peets Hoff zwischen der „Buchholz Galerie“ und „Famila“ ist eröffnet. Die jüngsten Besucher freuen sich über eine Runde auf dem Kinderkarussell, die Erwachsenen wärmen sich bei einem Glas Punsch auf. Einige Geschäfte haben am Freitag, 2. Dezember, bis 21 Uhr geöffnet und bieten tolle Aktionen.

as neue Inhaberehepaar von „Baastrup Wein & Spiritousen“, Dirk Pauleweit und Lenka Schröder, bringen mit ihrer Weihnachtshütte, den Stehtischen und Feuerpyramiden sowie den Windlichtern mehr weihnachtliches Flair in die Buchholzer Fußgängerzone. Ausgeschenkt werden dort hausgemachter Glühwein aus Rot- und Weißwein. Diesen gibt es wahlweise mit und ohne „Schuss“. Zur Stärkung gibt es auch eine deftige Gulaschsuppe nach Oma‘s Rezept. Natürlich werden auch Wein und Softgetränke ausgeschenkt. Dirk Pauleweit kennt sich mit Weinen bestens aus, denn er kann auf langjährige Erfahrungen als Sommelier in der gehobenen Gastronomie zurückblicken. Lenka Schröder kommt ebenfalls aus der gehobenen Gastronomie. „Wir freuen uns sehr darüber, dass wir bisher in Buchholz, von den Stammkunden und den Nachbarn, so gut aufgenommen worden sind und fühlen uns hier sehr wohl“, sagen Lenka Schröder und Dirk Pauleweit.

In der Neuen Straße findet am langen Freitag, 2. Dezember, eine Veranstaltung für die ganze Familie statt. Neben den zahlreichen Aktionen der Einzelhändlern in der beliebten Einkaufsstraße wird in der Parkbucht gegenüber dem Textilhaus Derboven ein Lagerfeuer brennen. Dort können Kinder Stockbrot rösten. Ebenfalls wird ein Kinderschminken angeboten. Die Neue Straße wird sich in einer vorweihnachtlichen Atmosphäre präsentieren.



Folgende Geschäfte beteiligen sich am langen Freitag

Boutique Lieblingsstücke (Poststraße 12)

Buchholz Galerie (Breite Straße 16)

C & A Mode (Poststraße 5)

„dit & dat Geschenkartikel“ (Poststraße 4)

Druse GmbH Werkzeuge & Industriebedarf (Bremer Straße 16)

Druse Kochwelten (Bremer Straße 12)

Empore Buchholz (Breite Straße 10)

Juwelier Klatt (Poststraße 2)

Herrenmoden Kalk (Adolfstraße 14)

Juwelier Klenke (Breite Straße 21)

Leder Antons (Neue Straße 18)

Löns Apotheke (Neue Straße 9)

My Design Outlet (Kirchenstraße 13)

My Flowers (Neue Straße 16)

Optiker Meins (Breite Straße 19a)

Papierhaus (Neue Straße 17)

Prinz & Prinzessin (Breite Straße 8)

Schuhhaus Armbruster (Neue Straße 5)

Schuhhaus Meyer (Neue Straße 15)

Second Bella (Neue Straße 16)

Spielhörnchen (Lindenstraße 12)

Taschenträumerei (Wilhelm-Baastrup-Platz 2)

Textilhaus Derboven (Neue Straße 19)

Baastrup - Wein- und Spirituosen-Spezialitäten (Breite Straße 6)

Wierig Moden (Breite Straße 20 b)