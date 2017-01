Media Markt Buchholz: Jetzt sparen mit neuen Elektrogeräten und Geschenkcoupons erhalten!

Seit Jahren kennt die Entwicklung der Strompreise nur eine Richtung: nach oben. Auch wenn sich das Wachstum verlangsamt, bleiben sie auf einem Niveau, das empfindliche Lücken in die Haushaltskasse schlägt – vor allem dann, wenn man noch ältere Fernseher, Kühlschränke oder andere Haushaltsgeräte in Gebrauch hat. Kluge Rechner sollten sich daher jetzt aufmachen und die Vorteile der aktuellen Energiesparaktion von Media Markt nutzen – zumal sie davon gleich doppelt profitieren: Zum einen durch die Geschenkcoupons, die sie für weitere Einkäufe einsetzen können, zum anderen durch die langfristig niedrigeren Verbrauchskosten, die aus dem Betrieb moderner Geräte resultieren. „Je älter das Gerät, desto größer die Gefahr unnötig hoher Energiekosten. Nach einem Wechsel macht sich die Kostenersparnis deutlich bemerkbar“, so Media Markt-Geschäftsführer Jürgen Müller Emden.Der Media Markt Buchholz hat für die Aktion ein breites Warensortiment bestimmt. Sie gilt für Fernseher, Beamer, Haushaltsgroßgeräte, Einbaugeräte und Kaffeevollautomaten. „Die Kunden haben völlig freie Auswahl. Die Aktion Energiewende umfasst die Produkte aller Hersteller aus unserem Sortiment“, erläutert Jürgen Müller Emden. Einzige Voraussetzung ist der Mindestverkaufspreis von 399 Euro. Dann erhält man bereits einen Geschenkcoupon von 40 Euro. Höhere Boni gibt es staffelweise: Bei Geräten ab 599 Euro sind es 70 Euro, bei 799 Euro winken 100 Euro, bei 999 Euro dann 150 Euro, bei 1.499 Euro satte 250 Euro und bei einem Gerätepreis ab 1.999 Euro schließlich sagenhafte 500 Euro.Für die Kunden macht sich die Neuanschaffung eines Elektrogeräts also richtig bezahlt. Tipp: Bei der Geräteauswahl sollte man die Fachverkäufer des Elektrofachmarkts zu Rate ziehen, die einem die Vorteile sparsamer Geräte detailliert aufzeigen und vorrechnen, was man über die Jahre einsparen kann.