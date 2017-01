Media Markt: Einfach mal fit in den Frühling!

ah. Buchholz. Wer gesund und lecker kochen möchte, sollte von Freitag bis Montag, 13. bis 16. Januar, in den Media Markt Buchholz (Nordring 2) kommen. Dort findet die Vorführung des Tefal GC702 D Optigrills und der Heißluft-Fritteuse AcriFry YV9601 statt. Fachleute informieren ausführlich über diese modernen Küchengeräte.

Grillgenuss ganz automatisch auf den Punkt lässt sich mit dem Tefal GC702 D Optigrill erzielen. Das Grillfleisch gelingt immer perfekt, da das Gerät über innovative Sensortechnik verfügt. Das Gerät hat sechs Grillprogramme. Sehr praktisch: Die Grillplatten und die Auffangschale für Flüssigkeiten sind spülmaschinengeeignet. Der Tefal GC 702 D Optigrill wurde in einem Vergleich Testsieger.Sehr gesund ist Speisenzubereitung mit der Heißluftfritteuse Tefal ActiFry YV9601: Bei der Zubereitung von Speisen benötigt man nur sehr weinig Öl - so lassen sich Speisen besonders fettarm und schonend zubereiten. Zudem ist die Gartemperatur niedrig und kontrolliert, was temperaturempfindliche Vitamine und natürliche Aromen in hohem Maß erhält. Die Heißluftfritteuse verfügt über zwei Ebenen (inkl. Grillplatte), so lassen sich zwei Speisen zeitgleich zubereiten. Alle abnehmbaren Teile sind spülmaschinengeeignet.Der Media Markt Buchholz zeigt, wie man heute kocht und grillt: "Fit essen - gesund essen - gesund leben!" - so lautet das Motto.