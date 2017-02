Möbel Kraft in Buchholz: Gartenzelt wird geöffnet

Der Frühling naht - die Gartensaison beginnt bald. Möbel Kraft in Buchholz öffnet am Samstag, 25. Februar, auf der Außenfläche sein großes Gartenzelt.

Dort finden Outdoorfreunde alle Artikel, die sie zum Wohlfühlen auf Terrasse oder Balkon benötigen. Auf 1.200 Quadratmetern findet sich eine vielfältige Auswahl an Gartenmöbeln. Im Trend sind die aus UV-beständigen Polyrattan-Geflecht hergestellten Loungemöbel. Die gibt es in diversen Ausführungen.Weiterhin beliebt ist die klassische Hollywood-Schaukel. In ihr lässt sich die "Seele hervorragend baumeln".Ebenfalls faszinierend ist die Vielfalt der Polsterauflagen. Für jeden Geschmack findet sich mit Sicherheit das passende Design.Im großen Gartenkatalog, der gratis erhältlich ist, erhält der Interessent einen Überblick über das große Sortiment.Das Gartenzelt hat von Montag bis Samstag von 10 bis 20 Uhr geöffnet.