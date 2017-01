Neueröffnung "schöner. fashion & art"

"Den Buchholzerinnen wird unsere besondere Mode in den Größen 34 bis 44 gefallen. Die Mode von Oui, Someday, Beate Heymmann, 5Units und Liu Jo bietet stets etwas Außergewöhnliches. Genießen Sie sich einen entspannten Modebummel in unserer Boutique", so Birgit Sauré und Susan Klingebiel.Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. von 10 bis 18 Uhr, Sa. 10 bis 14 Uhr und nach individueller Vereinbarung. Die offizielle Eröffnungsfeier findet am Freitag, 20. Januar, von 15 bis 21 Uhr statt.Die Inhaberinnen möchten auch Künstlern ein Portal bieten, um ihre Arbeiten vorzustellen. Wer seine Kunst präsentieren möchte, kann sich unter Tel. 04181-3601663 informieren.Weitere Infos: www.schöner-fashion-art.de