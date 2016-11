Pop-Up-Store in Hittfeld

Nur für kurze Zeit: In seinem Pop-Up-Store bietet das Modeunternehmen „Betty...to go“ in der Kirchstraße 18 in Hittfeld ab sofort Mode und Accessoires an. Bis Ende des Jahres können die Kunden dort im breit gefächerten Sortiment mit hochwertiger Bekleidung von „Betty Barclay“ sowie „Betty & Co“ stöbern und sich von der guten Qualität der aus aus Ökologischer Baumwolle hergestellten Baby-, Kinder- und Damenmode von „Green Life“ und der mit dem Textilsiegel „GOTS“-zertifizierten Baby-und Kinderkleidung der dänischen Marke „Fred‘s World by Green Cotton“ überzeugen.Bisher gab es monatliche Lagerverkäufe am Helmsweg 14 in Hittfeld, die ab Januar dort fortgeführt werden. Weitere Ladengeschäfte gibt es in St.Peter-Ording, Büsum und Timmendorfer Strand. • Mehr Infos auf www.green-life.de