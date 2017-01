Verkaufsoffener Sonntag im Gewerbegebiet Buchholz

ah. Buchholz. Das Jahr beginnt für die Buchholzer und die Bewohner der Region mit einem verkaufsoffenen Sonntag am 8. Januar. Von 12 bis 17 Uhr öffnen zahlreiche Geschäfte in Dibbersen und in den Gewerbegebieten Vaenser Heide I und II.

Ein Anziehungspunkt wird das Fachmarktzentrum am Nordring sein. Bei Famila, Möbel Kraft und im Media Markt gibt es wieder viele Angebote, die das Sparen leicht machen. Möbel Kraft öffnet sogar schon um 11 Uhr, der Verkauf findet aber erst ab 12 Uhr statt. Bei Möbel Kraft (Tischlerstraße 5) heißt es momentan und noch bis zum 8. Januar „Knack den Tresor!“. Bei dem Spiel gibt es Gewinne bis zu 1.000 Euro. Wer zu Möbel Kraft kommt, braucht sich nur ein Los geben zu lassen und den Aufkleber entfernen. Je nach Zahlenkombination hält man den Sofortgewinn in den Händen und kann diesen gleich einlösen. Auf der Sonderfläche für Polstermöbel gibt es für die Aktionsmodelle jeweils eine Funktion wie die Schlaf- oder die Bettkastenfunktion im Wert bis zu 200 Euro gratis. Ferner gilt ab sofort die Null-Prozent-Finanzierung mit bis zu 72 Monaten Laufzeit.Attraktive Artikel zu super Preisen bietet der Media Markt Buchholz (Nordring 2) an. In allen Segmenten gibt es tolle Schnäppchen. Ob Telekommunikation, PC-Gaming, Play Station VR, Kaffeevollautomaten oder die neuesten Film- und Musikveröffentlichungen: Der Kunde kann sich auf seinen Kauf zum Top-Preis freuen.Bei Famila (Nordring 4) startet das Jahr mit vielen im Preis reduzierten Artikeln. Dabei steht in der Frischeabteilung die Gesundheit im Vordergrund. „Famila“-Warenhausleiterin Irene Pichol: „Wir halten eine Vielfalt an vitaminreichem Obst für die gesunde Ernährung bereit!“