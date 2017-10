Verkaufsoffener Sonntag in Buchholz am 29. Oktober

os. Buchholz. Bummeln, stöbern, etwas Leckeres essen, sich kompetent beraten lassen und qualitativ hochwertige Kleidung oder Gebrauchsgegenstände kaufen - das sind die Zutaten für einen gelungenen verkaufsoffenen Sonntag. Am 29. Oktober laden in Buchholz viele Geschäfte rund um das Fachmarktzentrum zwischen Nordring und Maurerstraße bei Möbel Kraft ein - Besucher sind von 12 bis 17 Uhr herzlich willkommen. Auch Geschäfte in Dibbersen beteiligen sich am verkaufsoffenen Sonntag. Die Einzelhändler in der Buchholzer Innenstadt sowie im Gewerbegebiet am Trelder Berg führen ihren letzten verkaufsoffenen Sonntag eine Woche später - am 5. November - durch.

Egal ob beim Obi-Baumarkt, bei Möbel Kraft, bei Media Markt, Famila oder den vielen anderen Fachgeschäften - der Besuch rund um das Fachmarktzentrum lohnt sich am 29. Oktober für die Besucher. Dabei legen die Fachgeschäfte besonderen Wert auf kompetente Beratung der Kunden durch ihr Fachpersonal - etwas, das man im Internet in dieser Form nicht bekommt.

Bei Möbel Kraft lockt ein besonderes Angebot: Wer ein Schott Zwiesel Glas kauft, erhält eine Gravur gratis. Möbel Kraft ist auch am 30. Oktober vor dem Feiertag für seine Kunden da. Hausleiter Thorben Woelke: "Ich verspreche mir einiges von dem verlängerten Wochenende und freue mich auf viele Kunden."