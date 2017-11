Einkaufen und von vielen Aktionen der Geschäftsleute profitieren: Möglich macht das der verkaufsoffene Sonntag in Buchholz am 5. November. In der Zeit von 12 bis 17 Uhr öffnen die Geschäfte im ganzen Stadtgebiet und auch im Gewerbegebiet "Trelder Berg".Die Geschäftsleute haben sich viele Aktionen einfallen lassen. Es lohnt sich, durch die Geschäfte zu bummeln. Zudem gibt es viele Rabattaktionen, bei denen der Kunde beträchtlich sparen kann.Leser Sie dazu auch: http://www.kreiszeitung-wochenblatt.de/buchholz/service/verkaufsoffener-sonntag-in-buchholz-so-macht-der-einkauf-spass-d99846.html