20 Jahre Restaurant "Hacienda" in Jesteburg: tolle Sonderpreise nutzn!

Zu den Jubiläums-Angeboten zählen zum Beispiel das Putenbrust-Steak (10,90 Euro), das Rumpsteak (12,90 Euro), das Seezungenfilet (12,90 Euro) oder zehn gegrillte Garnelen (13,40 Euro).„Wir möchten uns mit diesen Angeboten bei allen Kunden bedanken, die uns so lange die Treue gehalten haben. Wir freuen uns immer wieder über das Lob der Gäste, denen unsere Speisen und der Service der Mitarbeiter gefallen haben“, so das Team.Neben besten Zutaten, die für die Zubereitung der Speisen verwendet werden, ist es das aufmerksame und freundliche Service-Team, das den Aufenthalt in der „Hacienda“ stets zu einem entspannenden Erlebnis werden lässt.Das Restaurant bietet täglich von 12 bis 15 Uhr einen leckeren Mittagstisch für nur 6,90 Euro an. Wer einen Salat möchte, zahlt nur 3,90 Euro.In der Zeit von 15 bis 17 Uhr heißt es „Happy Hour“ in der „Hacienda“: Zahlreiche Gerichte gibt es zum halben Preis zuzüglich 2,95 Euro.Das Restaurant offeriert auch spezielle Arrangements für Feiern jeder Art. Das Team berät gerne und bereitet alles perfekt vor. Bei schönem Wetter lohnt sich ein Aufenthalt auf der Sommerterrasse. Die Mitarbeiter servieren Ihnen dort die Speisen und Getränke.Infos unter Tel. 04183-4555 oder www.hacienda-jesteburg.de