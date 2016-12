2017: Sechs verkaufsoffene Sonntag in Buchholz

os. Buchholz. Im kommenden Jahr finden in Buchholz insgesamt sechs verkaufsoffene Sonntage statt. Erster Termin ist am 8. Januar, wenn von 12 bis 17 Uhr die Geschäfte in Dibbersen und in den Gewerbegebieten Vaenser Heide I und II ihre Türen öffnen. In den selben Gebieten findet am 5. März auch der zweite verkaufsoffene Sonntag statt. Weitere Termine:

2. April: Innenstadt, Gewerbegebiet Trelder Berg, Steinbeck

1. Oktober: Innenstadt, Gewerbegebiet Trelder Berg, Steinbeck, Dibbersen, Gewerbegebiete Vaenser Heide I und II

29. Oktober: Dibbersen, Gewerbegebiete Vaenser Heide I und II

5. November: Innenstadt, Gewerbegebiet Trelder Berg, Steinbeck.