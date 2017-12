Adventsshoppimng in Buchholz: Bummeln und sich inspirieren lassen

ah. Buchholz. Wer rechtzeitig durch die Buchholzer Geschäfte bummelt, findet dort noch die vollständige Auswahl an Artikeln aller Sortimente. Mit Sicherheit finden Kunden das passende Geschenk.

• Im Fachgeschäft(Ecke Bremer Str. /Neue Straße) gibt es Koffer und Taschen, die liebevoll und mit Kompetenz zusammengestellt wurden. Ob klassisch oder modern: Inhaberin Gaby Leutloff und ihr Team haben den Blick für das "Besondere". Die "Taschenträumerei" bietet für jeden Geschmack die passende Tasche und für jede Reise den passenden Koffer. "Wir freuen uns auf unsere Kunden und darauf, ihnen ihre individuellen Taschenträume zu erfüllen", so Mitarbeiterin Karin Pohlmann.Wer etwas Besonderes sucht, sollte die Taschen der Marke "The Chesterfield Brand" anschauen. Diese zeichnen sich durch eine spezielle Lederqualität aus. Auch die Taschen der Marke "Harbour 2nd" bestehen durch die tolle Lederqualität. "Wichtig für unsere Kunden ist, dass keine von uns angebotenen Marken im Internet günstiger zu finden sind", sagt Gaby Leutloff. "Bei uns können die Artikel - anders als im Internet - sogar angefasst werden", fügt sie hinzu.• Rund ums Kochen sind die Mitarbeiter von(Bremer Straße 12) die richtigen Ansprechpartner. In dem Fachgeschäft finden Interessierte hochwertige Accessoires für den sctilvoll gedeckten Tisch und die praktischen Arbeitsgeräte für die Küche. Das Team legt dabei Wert auf die Kombination von Design und Qualität. Somit macht es Vergnügen, mit den Küchenutensilien zu hantieren und Speisen zuzubereiten. Für die bevorstehenden Festtage hält "Druse Kochwelten" eine attraktive Auswahl an Tischgrills und Fondue-Sets bereit. Auch schicke Karaffen für Wasser und Wein gehören zum stilvoll gedeckten Tisch. "Kommen Sie zu uns und genießen Sie die dekorierten Tische. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung", so Christina Druse.• Eine Geschäftevielfalt findet sich in der. Dort gibt es auf drei Etagen 50 Fachgeschäfte und eine Gastronomie-Meile. Ein Bummel durch die Galerie ist ein besonderes Einkaufserlebnis. Wer an den weihnachtlich dekorierten Schaufenstern entlangschlendert, entdeckt mit Sicherheit etwas Schönes. Die Buchholz Galerie bietet zudem einen Geschenkeinpackservice.Nach dem Bummel - oder zwischendurch - lässt es sich in der Gastromeile hervorragend verweilen. Dort gibt es diverse leckere Gerichte für jeden Geschmack. Wer mit dem Auto zur Buchholz Galerie kommt: Die ersten dreißig Minuten Parkzeit sind kostenlos. Weitere Infos unter www.buchholzgalerie.com• Bei(Bremer Straße 16) empfihelt Torsten Druse das Werkzeugkoffer-Sortiment des Herstellers "Tixit". Den stabilen Koffer gibt es in verschiedenen Ausstattungen. So ist der Inhalt auf Handwerkseinsteiger, für den Haushalt, den Zimmererbedarf oder die Montage abgestimmt. "Ein tolles Geschenk für Hobbybastler aber auch für Profis", sagt Torsten Druse.Für den Handwerksprofi empfiehlt der Experte das Schleifsystem Tormek, das für Äxte und Messer genutzt werden kann. Das Gerät aus Schweden garantiert maximale Schärfe beim Nassschleifen. Für dieses Gerät gibt es auch verschiedene Zubehörteile. Wer sich nicht ganz sicher ist, welches Werkzeug benötigt wird, kann auch einen Gutschein verschenken. Die Experten von "Druse - Werkzeuge und Industriebedarf" informieren gerne ausführlich.• Schöne Bekleidungsstücke hält das Team der Boutique(Poststraße 12) eine schöne Auswahl für Männer und Frauen bereit. Attraktive Designs und hochwertige Materialien zeichnen die mit Liebe und Fachwissen zusammengestellte Artikelvielfalt aus.Etwas Besonderes sind die Handtaschen der Marke "Abro". Sie besitzen ein besonderes Design aus. Wer noch ein praktisches Geschenk sucht, sollte sich die Durftkerzen von "Voluspa" zeigen lassen. Bereits die schicken Gläser verzaubern den Betrachter. Inhaberin Kristina Agahanjan berät gerne und informiert über die Artikel.