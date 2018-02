Änderungsschneiderei Avci: "Hier wird alles passend gemacht!" - 25 Jahre in Buchholz tätig

ah. Buchholz. Wenn es an Hose, Hemd oder Kleid etwas zu ändern gibt, ist die Änderungsschneiderei "Avci" in Buchholz (Hamburger Straße 2a) für viele Buchholzer die erste Kontaktadresse. Orhan Avci ist seit über 27 Jahren als Änderungsschneider tätig, davon 25 Jahre in Buchholz. Dieses Jubiläum möchte er mit seinen Kunden feiern und gibt daher von Donnerstag, 8. Februar, bis Samstag, 17. Februar, zehn Prozent Preisnachlass auf alle Schneiderleistungen. "Ich möchte mich damit bei allen Stammkunden für die Treue bedanken", so Orhan Avci. "Viele Kunden kenne ich schon sehr lange. Dann wird sich auch gern mal etwas länger unterhalten und ein Scherz gemacht", so der Schneider.

Im Jahr 1991 war Orhan Avci zunächst in Winsen tätig, eröffnete dann 1994 in Buchholz an der Hamburger Straße 14 sein Geschäft. 2002 zog er in die Hamburger Straße 14, danach eröffnete er die Änderungsschneiderei in der Hamburger Straße 2a. "Viel weiter geht es in der Hamburger Straße nicht", scherzt der Schneider.In der Änderungsschneiderei erhält der Kunde sämtliche Serviceleistungen rund ums Nähen. "Was möglich ist, nähen wir für unsere Kunden", so Orhan Avci. Hosenbeine oder Röcke werden gekürzt, Reißverschlüsse erneuert, Risse ausgebessert sowie Hemden und Blusen geändert. Auch Gardinen werden auf Wunsch genäht. Auch Lederarbeiten und Arebiten an Handtaschen werden durchgeführt.Eine Besonderheit ist der Sofortservice. Falls es möglich ist, werden Änderungen innerhalb von zwei bis drei Stunden ausgeführt. Ansonsten werden Aufträge - je nach Aufwand - innerhalb von einem Tag erledigt.Praktisch für die Kunden: Direkt vor dem Geschäft befindet sich ein kostenloser Parkplatz.Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 18.30 Uhr, Samstag von 9 bis 14.30 Uhr