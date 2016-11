Ausgezeichneter Berater

Frank Wulf erhielt nach Kundenbefragung das Siegel "Top Consultant"

os. Buchholz. Frank Wulf (56) aus Buchholz ist als Partner der „contest Unternehmensberatung GmbH“ einer der besten Management-Berater Deutschlands und darf sich jetzt „Top Consultant 2016“ nennen. Jüngst erhielt Wulf die Auszeichnung aus den Händen von Eugen-Gena Gach, Geschäftsführer der „contest Unternehmensberatung GmbH“.Grundlage für die Auszeichnung, die zum siebten Mal in insgesamt fünf Kategorien vergeben wurde, war eine wissenschaftlich fundierte Kundenbefragung, die von der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Management und Beratung durchgeführt wurde. Wichtig ist, dass die Kunden dem Berater einen hohen Grad an Professionalität attestieren und mit dessen Leistungen sehr zufrieden sind (Infos unter www.top-consultant.de ).Frank Wulf bietet mit einem Netzwerk Kostenoptimierungskonzepte für Industrie, Handel, Behörden und Dienstleistungen an. Ziel ist es, die laufenden Sachkosten der Unternehmen zu senken, u.a. in den Bereichen Versicherung, Telekommunikation, Fuhrpark, Energie und Druckkosten. Entscheidungen über die Personalstärke seien nicht Teil der Beratung, betont Frank Wulf.Der Buchholzer freut sich über die Auszeichnung: „In weit über 1.000 Projekten bei namhaften Unternehmen konnten wir in den letzten 20 Jahren immer wieder unsere Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen.“ Er sei stolz, dass er bei der unabhängigen Befragung der langjährigen Kunden durchweg positive Bewertungen erzielt habe.• Frank Wulf ist in Buchholz erreichbar unter Tel. 04181-999449 und 01515-2081960 oder per E-Mail unter frank.wulf@contest-consult.de.