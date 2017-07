„Außergewöhnliche Teppiche zu realistischen Preisen“ - Orient Kunst Galerie Jesteburg ist eröffnet

ah. Jesteburg. Zur Eröffnung des neuen Teppich-Fachgeschäfts „Orient Kunst Galerie Jesteburg“ sprach WOCHENBLATT-PR-Redaktionsleiter Axel-Holger Haase mit Inhaber Mehrdad Rakhshan.

Herr Rakhshan, Sie sind Fachmann, Gutachter und Sachverständiger für handgeknüpfte Orientteppiche und Inhaber der Fachgeschäfte in Jesteburg und Hittfeld. Was bieten Sie Ihren Kunden an?„Ich offeriere meinen Kunden außergewöhnlich schöne Teppiche aus allen bekannten Ursprungsländern der Teppichknüpfkunst zu realistischen Preisen. Auch moderne Teppiche gehören dazu. Zusätzlich werden die Teppiche meiner Kunden mit Spezial-Bioseife gewaschen und auf traditionelle Weise restauriert.“„Die Teppichwäsche ist ein interessantes Thema. Wie wichtig ist die Pflege der handgeknüpften Teppiche?“„Ja, das ist ein großes Thema! Deshalb biete ich die Teppichwäsche auch in der Orient Kunst Galerie Jesteburg an. Es findet kein oberflächliches Shampoonieren statt, sondern traditionelle schonende Handwäsche im Vollbadeverfahren. Dieses Verfahren desinfiziert gegen Milben und Bakterien. Nach dem Waschen werden die Teppiche entwässert und luftgetrocknet. Ich hole die Teppiche kostenfrei bei meinen Kunden ab und bringe sie in neuem Glanz zurück.“„Was erwartet den Kunden noch in der Orient Kunst Galerie Jesteburg?“„Ich biete in der Orient Kunst Galerie Jesteburg auf Anfrage Kurse in Teppichknüpfkunst und deren Geschichte an. Die Themenbereiche sind folgende: Herkunftsorte (Städte) und Ursprungsländer der Teppiche, verschiedene Herstellungsarten der handgeknüpften Orientteppiche, Vorstellung traditioneller Teppichmuster (neue und klassische Muster), Symbole und historische Ornamente sowie Pflege der handgeknüpften Teppiche. Informationen finden Interessierte im Internet unter www.m-rakhshan.de Eine weitere Neuigkeit: In Zusammenarbeit mit Udo K. Vorbeck, öffentlich bestellter und vereidigter Auktionator der IHK Lüneburg-Wolfsburg, führen wir Teppich- und Kunstauktionen durch. Informationen stehen im Internet unter www.vorbeck-auktionen.de. Wir freuen uns, unseren Kunden zur Neueröffnung der Orient Kunst Galerie Jesteburg ab sofort mit zahlreichen Sonderangeboten von unseren Produkten und Leistungen überzeugen zu können.“„Wir danken Ihnen für das Interview.“