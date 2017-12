Ausverkauf bei der Orient Kunst Galerie in Hittfeld

Aus und vorbei – endgültig Schluss! Alles muss raus! Mehrdad Rakhshan, Orientteppich Sachverständiger, hat sich schweren Herzens entschlossen, das Orientteppichgeschäft in Hittfeld (Kirchstr. 2) zu schließen.

Der Sprung zur Selbständigkeit in einem fremden Land war stets mit Risiken und Schwierigkeiten verbunden, doch der Kaufmann aus dem Iran hat es geschafft, im Laufe der Jahre seine Verkaufsräume zu vergrößern und sein Angebot zu erweitern. Er entschloss sich, der Stadt den Rücken zu kehren, mit dem Ziel ein Ladenlokal zu finden.Dieses fand er in Hittfeld. Im Jahr 2014 eröffnete Rakhshan die "Orient Kunst Galerie" in Hittfeld Die allgemein schlechte wirtschaftliche Lage verbunden mit einem sinkenden Konsumverhalten stürzte jedoch auch den Teppichhandel in eine Krise. Die Absatzzahlen gingen in den vergangenen Jahren drastisch zurück. Daher hat er sich entschlossen, seinen ganzen Warenbestand zu liquidieren. Alle Teppiche werden zur Räumung freigesetzt und mit Preisreduzierungen mit bis zu 70 verkauft. Dies ist eine einmalige Chance, einen echten Qualitäts-Orientteppich zum Schnäppchenpreis zu erwerben.Der Verkauf erfolgt nur für kurze Zeit. Das gesamte Inventar wird komplett aufgelöst: Alle Möbel, Kleinmöbel, Lampen und Dekorationsartikel stehen zum Verkauf.Geschäftszeiten: Mo–Fr.: 10 – 18 Uhr, Sa. 10 – 16 Uhr