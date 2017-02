Autohaus Bardowicks: Bestmögliche Wäsche in der neuen Kfz-Waschstraße

ah. Buchholz. „Wir freuen uns, unseren Kunden nun die neue Waschstraße zu präsentieren“, sagt Inhaber Mirco Bardowicks vom Buchholzer Autohaus Bardowicks (Bremer Straße 78).

Die neue Waschanlage ist eine Durchfahrtstraße und bietet die bestmögliche Reinigung. Dazu stehen acht verschiedene Reinigungsprogramme zur Verfügung. Auch ein Unterbodenwachsprogramm kann gewählt werden. „Wir haben uns bei der Auswahl für die modernste Reinigungsanlage entschieden. Die Fahrzeuge der Kunden werden auf sanfte Weise vollständig gesäubert“, so Mirco Bardowicks.

Auch für Dienstleistungsunternehmen mit Transportern bis zu 2,90 Meter Höhe ist die Anlage geeignet. So fährt man stets mit einem sauberen Dienstfahrzeug zu den Kunden.„Gerade jetzt in der Winterzeit sollte man sein Fahrzeug regelmäßig reinigen. Salzreste in Falzen und Verkrustungen schaden dem Fahrzeug nicht nur, sondern machen das Fahrzeug auch unansehnlich“, so Mirco Bardowicks.Eine regelmäßige Reinigung trägt auch zum Werterhalteines Fahrzeugs bei.In der Halle neben der neuen Waschanlage können auch starke Verunreinigungen im Vorwege mit einem Hochdruckreiniger entfernt werden. Unterbodenwäschen sind ebenfalls möglich. „Bei uns kann sich der Kunde auf den perfekten Reinigungsvorgang verlassen“, sagt Mirco Bardowicks.Geöffnet ist die Waschanlage von Montag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr und am Samstag von 9 bis 12 Uhr.Das Autohaus Bardowicks gehört zum Verbund von „AUTOteam plus“. Das bedeutet, dass der Meisterbetrieb seinen Kunden den weitreichenden Service der „Autoteam plus“-Organisation bietet. So sind sämtliche Daten aller Fahrzeugmarken verfügbar, das Team kann also markenspezifische Inspektionen durchführen, sodass die Garantie erhalten bleibt. „Mit dem Verbund ‚Autoteam plus‘ können wir unseren Kunden den bestmöglichen Service offerieren“, sagt Kfz-Meister Mirco Bardowicks, der das Familienunternehmen in dritter Generation erfolgreich führt.Das Autohaus „Ihres Vertrauens“ - viele Besucher und Fahrzeugbesitzer aus der Region nutzen den kompetenten und vielseitigen Service des Autohauses Bardowicks. Dieses ist ein Familienunternehmen, das von Kfz-Meister Mirco Bardowicks in dritter Generation geführt wird. Der „Geburtsort“ des Autohauses liegt in Wenzendorf, dort wurde die Firma - damals noch als Schlossereibetrieb eingetragen - im Jahr 1949 gegründet. Der Umzug nach Buchholz erfolgte 1967. In diesem Jahr feiert der Familienbetrieb sein 50-jähriges Jubiläum in Buchholz.Das mittelständische Unternehmen hat er von seinem Vater Rolf übernommen. Er legte seine Meisterprüfung im Kraftfahrzeugtechnikerhandwerk ab. 13 Mitarbeiter kümmern sich heute darum, dass der Kunde einen perfekten Service erhält. Die Mitarbeiter werden regelmäßig geschult. „Neben den Service- und Wartungsarbeiten führen wir Karosseriearebeiten und Fahrzeugaufbereitungen durch. Dauert eine Reparatur - eventuell nach einem Unfall - länger, bieten wir unseren Kunden einen günstigen Leihwagenservice an“, sagt Mirco Bardowicks.HU und AU werden selbstverständlich nach Terminabsprache durchgeführt. Die Prüfstelle ist direkt neben der Werkstatt. Die Service- und Wartungsarbeiten erfolgen nach Herstellervorgaben. Die Ersatzteile werden in Erstausrüsterqualität verwendet. Die Herstellergarantie bleibt bei Wartungsarbeiten vollständig bestehen.„Wir besprechen mit unseren Kunden ausführlich den Leistungsumfang der notwendigen Arbeiten. So kann er sicher sein, dass nur die Ersatz- oder Verschleißteile getauscht werden, die wirklich getauscht werden müssen. Die durchgeführten Arbeiten werden in einem Arbeitsbericht dokumentiert.Das Team des Autohauses Bardowicks ist bei Versicherungsfällen gern behilflich, regelt sämtliche Fragen und übernimmt die vollständige Schadensregulierung.Autohaus Bardowicks21244 BuchholzTel. 04181-286510Mo.-Fr. 7-18 Uhr, Sa. 9-12 Uhrinfo@autohaus-bardowicks.de