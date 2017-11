Bequemer entspannen: Tolles Angebot von "Löffelsend"

Dieser qualitätsbewusste Handwerksbetrieb hat zudem eine schöne Möbelausstellung zu bieten. Nur hochwertige Produkte der renommiertesten Marken wie "brühl", "Frommholz", "Intertime", "Fennobed" und andere werden offeriert. Ein Topseller dieser Markenmöbelausstellung ist der „Timeout“ Relaxsessel von Conform. Die Firma Löffelsend schenkt dem Kunden beim Kauf des Sessels den dazugehörigen Hocker.Dieser Sessel ist nicht irgendein Sessel. Mit Wahlfreiheiten bis in die Details kann der Kunde seine Persönlichkeit zum Vorschein bringen. Über 500 Stoffe, Schafsfelle und Leder, verschiedene Holzarten, Fußvarianten sowie vdiverse Gestelle und Höhen stehen zur Verfügung. Diese Auswahl an Leder und Stoff öffnet viele Möglichkeiten – diskrete Farbabstimmung oder gewagter Kontrast: Es gibt kein richtig oder falsch. Der Sessel kann alles sein - von einem treuen Begleiter im Alltag, bis hin zum bunten Einzelstück, welcher das Wohnzimmer in einen „Showroom“ verwandelt.